В Архангельске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве коллеги

12 марта в бытовке на улице Дорожников сотрудник предприятия обнаружил тело 37-летнего рабочего со множественными ножевыми ранениями грудной клетки.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний коллега потерпевшего.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что из-за личных проблем он был в плохом настроении, между ним и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой он ударил того ножом и скрылся с места преступления.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс- служба регионального следкома.