В Архангельске при пожаре в аварийном доме погибли двое мужчин

Пожар произошел накануне около 21 часа на улице Гидролизной на окраине Архангельска. Горел двухэтажный деревянный дом, признанный аварийным 5 лет назад.

Несмотря на это, в ветхой двухэтажке проживали 8 человек, в том числе двое мужчин без определенного места жительства.

Возгорание произошло именно в их квартире на 2-м этаже. Немногочисленные соседи почувствовали запах дыма, когда пожар уже принял серьезный оборот. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленной квартиры обоих мужчин, но спасти их не удалось – они задохнулись. Тела погибших были обнаружены возле окна и рядом со входной дверью - по-видимому, они пытались выбраться на свежий воздух, но не смогли сориентироваться.

Очаг возгорания находился на диване. Горение удалось остановить в пределах комнаты. Из соседней квартиры была эвакуирована пожилая женщина, госпитализация бабушке не потребовалась. Причина пожара выясняется, - сообщает портал "Безопасность АО".