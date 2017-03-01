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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/15/49595.html

Происшествия

В Архангельске фельдшер скорой помощи обокрал пожилую пациентку

В Архангельске фельдшер скорой помощи обокрал пожилую пациентку
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» 35-летнего Александра Калинина.

Установлено, что 27 января Калинин, прибыв в квартиру пожилой женщины в связи с вызовом скорой медицинской помощи и воспользовавшись тем, что пациентка в связи с состоянием здоровья и ее взволнованный сын не наблюдают за его действиями, украл лежащую в коридоре сумку, в которой находились деньги, когда пациентку выносили из квартиры на носилках.

В результате Калинин совершил кражу 155 тысяч рублей, которые пенсионерка и ее сын откладывали на протяжении четырех лет.

Калинин признал вину в совершенном преступлении, вернул похищенные денежные средства потерпевшим.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Архангельска, пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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Комментарии
Сенврянин, сегодня 11:49

Упекут парня надолго ---он же не миллиард украл

cergovan, сегодня 11:53

Это крысятничество, а не воровство
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