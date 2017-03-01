В Архангельске фельдшер скорой помощи обокрал пожилую пациентку

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» 35-летнего Александра Калинина.

Установлено, что 27 января Калинин, прибыв в квартиру пожилой женщины в связи с вызовом скорой медицинской помощи и воспользовавшись тем, что пациентка в связи с состоянием здоровья и ее взволнованный сын не наблюдают за его действиями, украл лежащую в коридоре сумку, в которой находились деньги, когда пациентку выносили из квартиры на носилках.

В результате Калинин совершил кражу 155 тысяч рублей, которые пенсионерка и ее сын откладывали на протяжении четырех лет.

Калинин признал вину в совершенном преступлении, вернул похищенные денежные средства потерпевшим.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Архангельска, пресс-служба прокуратуры Архангельской области.