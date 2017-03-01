В Архангельске фельдшер скорой помощи обокрал пожилую пациентку

Установлено, что 27 января Калинин, прибыв в квартиру пожилой женщины в связи с вызовом скорой медицинской помощи и воспользовавшись тем, что пациентка в связи с состоянием здоровья и ее взволнованный сын не наблюдают за его действиями, украл лежащую в коридоре сумку, в которой находились деньги, когда пациентку выносили из квартиры на носилках.
В результате Калинин совершил кражу 155 тысяч рублей, которые пенсионерка и ее сын откладывали на протяжении четырех лет.
Калинин признал вину в совершенном преступлении, вернул похищенные денежные средства потерпевшим.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Архангельска, пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Упекут парня надолго ---он же не миллиард украл
Это крысятничество, а не воровство