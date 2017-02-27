Бывший глава МО «Ерцевское» подозревается в незаконном выделении квартиры

В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации муниципального образования «Ерцевское» выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности.

По версии следствия, подозреваемый в феврале 2016 года, желая оказать помощь знакомой в решении жилищного вопроса, дал указание подчиненным сотрудникам принять заявление о заключении с ней договора социального найма квартиры, а также подготовил письменное ходатайство для рассмотрения на жилищной комиссии вопроса о выделении знакомой жилого помещения.

В результате злоупотребления полномочиями подозреваемым, женщине и трем членам ее семьи, не имеющим права на внеочередное получение жилого помещения, по договору социального найма предоставлена квартира в поселке Ерцево.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Производится сбор доказательственной базы, сообщает пресс- служба регионального следкома.