В Няндоме ссора строителей закончилась трагедией

Трагедия произошла вечером 3 сентября прошлого года в одной из няндомских квартир, которую снимали жители Вологодской области, трудившиеся на местной стройке.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между строителями возникла ссора с потоком взаимных оскорблений. Среди прочего, выясняли, кто лучше работает. Один из них взял кухонный нож и ударил 32-летнего коллегу в шею. Удар оказался смертельным.

Обвиняемый признал вину и пояснил следователю, что набросился на товарища за то, что тот плохо работал.

Няндомский городской суд приговорил 30-летнего жителя Вологодской области к восьми годам колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба регионального следкома.