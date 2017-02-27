В Плесецком районе осужденный пытался совершить убийство

Плесецкий районный суд признал 35-летнего осужденного Руслана Абунагимова виновным в покушении на убийство.

В ноябре 2016 года Абунагимов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 29, расположенной в поселке Река Емца Плесецкого района, в ходе ссоры, с целью убийства несколько раз ударил другого осужденного самодельным ножом, причинив травмы, оценивающиеся как легкий вред здоровью. Умысел на убийство Абунагимовым не был доведен до конца, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление.

За данное преступление приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров –11 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.