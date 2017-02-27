Оставшимся без воды из-за аварии на "тысячнике", "Водоканал" обещает перерасчёт

Органами прокуратуры проведена проверка по аварийной ситуации, произошедшей в Архангельске на водопроводе Д-1000.

4 марта в районе пересечения ул. Северодвинской и пр. Ломоносова произошел прорыв водопровода Д-1000, в результате чего было нарушено водоснабжение в многоквартирных домах Ломоносовского, Октябрьского, Соломбальского и Маймаксанского округов. Восстановлено водоснабжение только ночью 6 марта.

Прокурорской проверкой установлены факты ненадлежащего предоставления МУП «Водоканал» коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в указанный период времени, а также несвоевременного подвоза воды к жилым домам города.

По результатам проверки директору МУП «Водоканал» Э. Ю. Смелову внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также указано на необходимость проведения потребителям перерасчета, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.