В Архангельске произошло ДТП с участием маршрутки и газели

13 марта в городской травмпункт за медицинской помощью обратился 56-летний мужчина.

В ходе проверки установлено, что 7 марта в 10:30 на перекрестке пр. Ленинградский – ул. Павла Усова, водитель автобуса «ПАЗ» (маршрут № 42), не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении грузовой «Газелью», водитель которой притормозил перед перекрестком для остановки на запрещающий сигнал светофора.

После столкновения автобус отбросило на стойку с дорожными знаками. Пострадал водитель «Газели», у него ушиб плечевого сустава. Находившиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали. Ранее происшествие было оформлено, как ДТП с материальным ущербом и скорая помощь на место не вызывалась, сообщает региональная ГИБДД.