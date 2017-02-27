В Плесецке несовершеннолетнего юношу подозревают в убийстве

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что в гостях у потерпевшего употребляли спиртные напитки. Из-за того, что потерпевший плохо отзывался о его ранее судимом отце, он схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов по телу мужчине.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении несовершеннолетнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.