В Плесецке несовершеннолетнего юношу подозревают в убийстве

10 марта в частом доме обнаружено тело 24-летнего мужчины с 11 ножевыми ранениями грудной клетки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан привлекающийся к уголовной ответственности за кражу 16-летний знакомый потерпевшего.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что в гостях у потерпевшего употребляли спиртные напитки. Из-за того, что потерпевший плохо отзывался о его ранее судимом отце, он схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов по телу мужчине.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении несовершеннолетнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.