В Северодвинске судебные приставы арестовали у должницы недостроенный дом

В отделе судебных приставов по Северодвинску на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки П. задолженности по договору займа в размере более 8,6 млн рублей.

Женщина заказала у индивидуального предпринимателя срубы жилого дома, бани, а также строительные и пиломатериалы, предназначенные для обустройства территории земельного участка. Однако, по каким-то причинам рассчитаться за поставленный товар не смогла. Возвращения своих денег предпринимателю пришлось добиваться через суд.

В ходе работы по данному исполнительному производству судебный пристав, сделав запрос в Росреестр, установил, что должнице принадлежит ½ земельного участка в Холмогорском районе.

Выехав по адресу, судебные приставы обнаружили на территории недостроенный жилой дом, сруб бани, гараж и другие хозяйственные постройки, а также строительные и пиломатериалы и катер. В присутствии понятых на всё имущество, в том числе и земельный участок, был наложен арест. Сама должница присутствовать при процедуре ареста отказалась.

Таким образом, благодаря своевременно предпринятым судебными приставами мерам у взыскателя появилась реальная возможность вернуть свои деньги: после оценки арестованное имущество будет передано на реализацию, а вырученные от его продажи денежные средства пойдут в счёт погашения долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.