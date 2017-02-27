В Виноградовском районе закроют сайты с рекламой доставки алкоголя

Незаконную информацию в Интернете выявила в ходе мониторинга районная прокуратура.

Надзорный орган нашёл три сайта, на которых размещалась информация о реализации алкоголя с доставкой покупателю, и два сайта с рекламой магнитов для остановки индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов.

Реализация алкогольной продукции дистанционным способом запрещена законом, а использование магнитов для остановки счётчиков считается хищением коммунальных ресурсов. За соответствующие незаконные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор Виноградовского района обратился в суд с иском о признании рекламы на пяти сайтах незаконной. Эти требования удовлетворены. Когда решение суда вступит в законную силу, Роскомнадзор решит вопрос об ограничении доступа к проштрафившимся ресурсам.