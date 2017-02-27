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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/13/49560.html

Происшествия

В Холмогорском районе в ДТП пострадали два человека

В Холмогорском районе в ДТП пострадали два человека
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло 10 марта в 16:05 на 1112 километре трассы М-8. 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота хайлендер» на полосе разгона не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате происшествия пострадали 2 человека: сам водитель (у него ушиб головы и ссадины рук), а также его супруга, находившаяся на переднем пассажирском сидении. У женщины стресс и ушиб головы. Оба были пристегнуты ремнями безопасности. 

Со слов водителя, он двигался со скоростью 100 км/ч, и, обогнав два легковых автомобиля, перестроился на полосу разгона, чтобы опередить попутный грузовик. Однако, при перестроении зацепил снежную бровку, после чего автомобиль несколько раз перевернулся на проезжей части, сообщает региональная ГИБДД.

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