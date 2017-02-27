Жительница Коряжмы пыталась зарезать мужчину, который только что совершил убийство

Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении ранее судимого за разбой 38-летнего жителя Коряжмы, подозреваемого в совершении убийства, а также 23-летней женщины, подозреваемой в покушении на убийство.

11 марта 2017 года вечером на общей кухне квартиры секционного типа, расположенной в Коряжме, подозреваемый на почве личной неприязни нанес два смертельных ножевых ранения кухонным ножом 32-летнему потерпевшему.

Сожительница потерпевшего, являвшаяся свидетелем преступления, вызвала скорую помощь и сотрудников полиции, потом взяла кухонный нож и нанесла им удар в область шеи злоумышленнику. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи подозреваемый в убийстве остался жив. В настоящее время он прооперирован и находится в больнице.

Подозреваемая задержана. От нее поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила свои действия ненавистью к подозреваемому. О причинах конфликта между мужчинами ей ничего не известно.В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба регионального следкома.