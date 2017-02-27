В Виноградовском районе водитель грузовика сбил пешехода Фото пресс-службы регионального УГИБДД Происшествие случилось в пятницу в 22:13 в Виноградовском районе на 954 км федеральной автодороги, где на неосвещенном участке дороги водитель грузовика с полуприцепом, направляясь в сторону Москвы, допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП у пострадавшего сочетанная травма и сотрясение головного мозга, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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