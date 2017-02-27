"Черным риэлторам" из Северодвинска оглашен приговор

Северодвинский городской суд признал четырех риелторов Северодвинского агентства недвижимости: Оксану Панасенко, Дарью Тимошенко, Марию Дружинину и Элинну Ермолину виновными в совершении неоднократных мошенничеств в сфере недвижимости.

Установлено, что риелторы осуществляли свою преступную деятельность в Северодвинске на протяжении 2008-2013 годах.

При оказании услуг по продаже жилых помещений граждан, из числа социально незащищенных слоев населения, обвиняемые, злоупотребляя их доверием, обманным путем получали от потерпевших расписки о полной выплате им денег по сделке.

Основную часть вырученных средств риелторы присваивали, используя расписки в качестве документов, подтверждающих исполнение ими своих риелторских обязательств

От преступной деятельности обвиняемых пострадали 19 жителей Северодвинска, среди них двое детей-сирот. Общий размер похищенных денежных средств превысил 5 миллионов рублей.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание от 7 лет 6 месяцев до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риелторских услуг населению в сфере сделок с недвижимостью на разные сроки, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.





