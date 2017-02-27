В Котласском районе мужчина погиб при пожаре

Пожар, закончившийся гибелью человека, произошел накануне поздним вечером в деревне Григорово МО «Сольвычегодское».

В 10-м часу вечера жильцы пятиэтажного дома почувствовали запах дыма от одной из квартир. Соседи вызвали пожарных, а до их прибытия успели выбить дверь в задымленную квартиру. Пожарные эвакуировали оттуда хозяина – его нашли в коридоре на полу. Человек находился без сознания, но еще подавал признаки жизни.

В течение 20 минут прибывший на место происшествия фельдшер пытался вернуть пострадавшего к жизни, но безуспешно – отравление угарным газом оказалось слишком сильным, мужчина 1960 г.р. скончался. Открытого горения в квартире не было. Источником дыма стали личные вещи погибшего, куда он, скорее всего, обронил непотушенную сигарету,- сообщает портал "Безопасность АО".