Жители Васьково украли колеса

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» еще в октябре прошлого года. По словам потерпевшего, из его гаража в поселке Васьково были похищены автомобильные колеса стоимостью 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались нигде не работающие жители областного центра, 1986-го и 1988-го годов рождения. Оба злоумышленника ранее уже были неоднократно судимы, в том числе за аналогичное криминальное деяние.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба региональной полиции.