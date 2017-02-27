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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/12/49542.html

Происшествия

Полицейские Архангельска раскрыли наркопреступление

Полицейские Архангельска раскрыли наркопреступление
В подъезде дома по улице Урицкого сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан молодой человек, который, заметив стражей порядка, выкинул на пол полимерный пакет с веществом коричневого цвета.

Подозреваемый – нигде не работающий уроженец Холмогорского района, 1987-го года рождения - был доставлен в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят ещё один полимерный пакет и шприц с веществом белого цвета, сообщает пресс-служба УМВД. 

Все изъятое у молодого человека было направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Архангельской области. Согласно заключению специалистов, указанные вещества являются наркотическими.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. 


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