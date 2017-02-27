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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/11/49536.html

Происшествия

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травки

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травки
РressFoto
Накануне сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили у одного из домов по проспекту Дзержинского легковой автомобиль, водитель которой вел себя неадекватно. Полицейским показалось, что он был пьян.

Однако, в ходе осмотра салона машины стражи порядка обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, является наркотическим средством в крупном размере.

Как выяснилось, ранее 24-летний молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Вот и на этот раз сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении любителя покурить за рулем судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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