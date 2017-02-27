Ночью на юге Архангельской области произошло два пожара

Один из них случился в квартире пятиэтажного жилого дома. Вчера в 21:42 возгорание произошло в одной из квартир 5-этажного жилого дома, расположенном в деревне Григорово Котласского района.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. В результате пожара огнем повреждена трехкомнатная квартира и имущество ее владельцев. Пожар удалось ликвидировать в 22:20.

Сегодня в 1:26 пожар произошел уже в райцентре – огонь бушевал в одном из гаражных кооперативов Котласа. От огня никто не пострадал, а вот два гаражных бокса в результате пожара оказались значительно повреждены, один из них выгорел полностью. Пожар был ликвидирован в 1:45. С огнем боролся пожарно-спасательный расчёт в составе 6 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.