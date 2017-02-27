В Северодвинске развлечения подростков с бензином закончились госпитализацией

Недетские развлечения северодвинских подростков закончились в больнице. Накануне вечером в детскую клиническую больницу Северодвинска поступил юный пациент с ожогами. Проверка, проведенная пожарными дознавателями, помогла выяснить причину получения травм.

Мальчик 2003 г.р., а также четверо его друзей, находились на набережной острове Ягры. Популярное место отдыха горожан ребята выбрали не для прогулки, а для других, совсем не детских развлечений – дышали парами бензина, спрятавшись за лестницей. В процессе «ингаляции» у одного подростка лопнул наполненный бензином пакет, горючее пролилось на одежду и лицо мальчика. Один из его товарищей не придумал ничего лучше, чем… бросить в друга зажженную сигарету. Когда одежда на ребенке вспыхнула, виновник произошедшего испугался и стал забрасывать приятеля снегом.

Огонь удалось потушить, но ребята поняли, что без медицинского вмешательства не обойтись, и отправились в ближайшую школу, где им вызвали скорую помощь. Пострадавший подросток госпитализирован с ожогами лица, шеи, грудной клетки 1-3 степени.