Новости дня

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

Воспитанники музыкальной школы из Северодвинска завоевали призовые места на международном конкурсе

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии

Мобильная версия 16+

Суббота, 11 марта, 17:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/11/49533.html

Происшествия

В Северодвинске развлечения подростков с бензином закончились госпитализацией

В Северодвинске развлечения подростков с бензином закончились госпитализацией
РressFoto
Недетские развлечения северодвинских подростков закончились в больнице. Накануне вечером в детскую клиническую больницу Северодвинска поступил юный пациент с ожогами. Проверка, проведенная пожарными дознавателями, помогла выяснить причину получения травм.

Мальчик 2003 г.р., а также четверо его друзей, находились на набережной острове Ягры. Популярное место отдыха горожан ребята выбрали не для прогулки, а для других, совсем не детских развлечений – дышали парами бензина, спрятавшись за лестницей. В процессе «ингаляции» у одного подростка лопнул наполненный бензином пакет, горючее пролилось на одежду и лицо мальчика. Один из его товарищей не придумал ничего лучше, чем… бросить в друга зажженную сигарету. Когда одежда на ребенке вспыхнула, виновник произошедшего испугался и стал забрасывать приятеля снегом.

Огонь удалось потушить, но ребята поняли, что без медицинского вмешательства не обойтись, и отправились в ближайшую школу, где им вызвали скорую помощь. Пострадавший подросток госпитализирован с ожогами лица, шеи, грудной клетки 1-3 степени.

Сегодня 11:35

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Водник» взял курс на ХабаровскСегодня 11:46

11 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег и дождьСегодня 10:30

Власть выделит три миллиона на молодежьВчера 17:44

Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазинаВчера 13:34

Читатели "Двины-Информ" считают ипотеку кабалойВчера 12:37

Происшествия

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травкиСегодня 12:15

Ночью на юге Архангельской области произошло два пожараСегодня 12:00

В Исакогорском округе злоумышленник поджег два домаСегодня 10:41

Архангелогородка пожаловалась в ФАС на рекламу кафеВчера 19:13

Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазинаВчера 13:34

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

Воспитанники музыкальной школы из Северодвинска завоевали призовые места на международном конкурсе

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии

Жители Новодвинска смогут выбрать парк, который благоустроят в этом году

11 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег и дождь

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травки

Ночью на юге Архангельской области произошло два пожара

В Исакогорском округе злоумышленник поджег два дома

Архангелогородка пожаловалась в ФАС на рекламу кафе

«Водник» взял курс на Хабаровск

В Архангельске стартовала детская образовательная программа «Умею плавать»

Дарья Вдовина завоевала «золото» и «бронзу» чемпионата Европы по стрельбе

Шахматисты Поморья уверенно выступают в Санкт-Петербурге

Дубль Александра Антонова не помог «Воднику»

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

В Архангельске завершились Дни якутского кино

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru