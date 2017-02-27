В Исакогорском округе злоумышленник поджег два дома

Накануне ночью два двухэтажных деревянных дома по улице Дежневцев подверглись атаке поджигателя.

В 23:42 на 01 поступило сообщение о пожаре в доме №14 корпус 2. Горела входная дверь подъезда. Ввиду небольшой площади возгорания жильцы самостоятельно справились с огнем подручными средствами. Пожарные, осмотрев место происшествия, обратили внимание на сильный запах бензина.

Через 20 минут, когда экстренные службы еще находились на месте пожара, огонь разгорелся в соседней двухэтажке - №14 корп.7. Как выяснилось, злоумышленник залил легковоспламеняющуюся жидкость в щели металлической входной двери в квартиру на первом этаже. Хозяева квартиры, мать и дочь, услышали в коридоре шум и топот, а затем почувствовали запах дыма. Прихожая оказалась охвачена огнем, поэтому женщинам пришлось спасаться через окно. Еще 8 человек, в том числе 5 детей, были эвакуированы пожарными.

Пожарные приступили к тушению уже через минуту, поэтому дом серьезных повреждений не получил. Однако трехкомнатной квартире требуется ремонт – она закопчена по всей площади. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, - сообщает портал "Безопасность АО".