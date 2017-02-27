Новости дня

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

Воспитанники музыкальной школы из Северодвинска завоевали призовые места на международном конкурсе

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии

Мобильная версия 16+

Суббота, 11 марта, 17:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/11/49527.html

Происшествия

В Исакогорском округе злоумышленник поджег два дома

В Исакогорском округе злоумышленник поджег два дома
Фото с сайта arh112
Накануне ночью два двухэтажных деревянных дома по улице Дежневцев подверглись атаке поджигателя.

В 23:42 на 01 поступило сообщение о пожаре в доме №14 корпус 2. Горела входная дверь подъезда. Ввиду небольшой площади возгорания жильцы самостоятельно справились с огнем подручными средствами. Пожарные, осмотрев место происшествия, обратили внимание на сильный запах бензина.

Через 20 минут, когда экстренные службы еще находились на месте пожара, огонь разгорелся в соседней двухэтажке - №14 корп.7. Как выяснилось, злоумышленник залил легковоспламеняющуюся жидкость в щели металлической входной двери в квартиру на первом этаже. Хозяева квартиры, мать и дочь, услышали в коридоре шум и топот, а затем почувствовали запах дыма. Прихожая оказалась охвачена огнем, поэтому женщинам пришлось спасаться через окно. Еще 8 человек, в том числе 5 детей, были эвакуированы пожарными.

Пожарные приступили к тушению уже через минуту, поэтому дом серьезных повреждений не получил. Однако трехкомнатной квартире требуется ремонт – она закопчена по всей площади. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, - сообщает портал "Безопасность АО".

Сегодня 10:41

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Фото
Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Водник» взял курс на ХабаровскСегодня 11:46

11 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег и дождьСегодня 10:30

Власть выделит три миллиона на молодежьВчера 17:44

Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазинаВчера 13:34

Читатели "Двины-Информ" считают ипотеку кабалойВчера 12:37

Происшествия

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травкиСегодня 12:15

Ночью на юге Архангельской области произошло два пожараСегодня 12:00

В Северодвинске развлечения подростков с бензином закончились госпитализациейСегодня 11:35

Архангелогородка пожаловалась в ФАС на рекламу кафеВчера 19:13

Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазинаВчера 13:34

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Поморье внедряют модели упрощения процедур ведения бизнеса

Воспитанники музыкальной школы из Северодвинска завоевали призовые места на международном конкурсе

В Архангельске музей леса приглашает гостей на экскурсии

Жители Новодвинска смогут выбрать парк, который благоустроят в этом году

11 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег и дождь

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

В Архангельске молодой человек задержан с крупной партией травки

Ночью на юге Архангельской области произошло два пожара

В Северодвинске развлечения подростков с бензином закончились госпитализацией

Архангелогородка пожаловалась в ФАС на рекламу кафе

«Водник» взял курс на Хабаровск

В Архангельске стартовала детская образовательная программа «Умею плавать»

Дарья Вдовина завоевала «золото» и «бронзу» чемпионата Европы по стрельбе

Шахматисты Поморья уверенно выступают в Санкт-Петербурге

Дубль Александра Антонова не помог «Воднику»

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем

В Архангельске завершились Дни якутского кино

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru