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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/10/49529.html

Происшествия

Архангелогородка пожаловалась в ФАС на рекламу кафе

Архангелогородка пожаловалась в ФАС на рекламу кафе
В конце февраля в Архангельское УФАС России поступила жалоба от жительницы столицы Поморья, которая поставила под сомнение правомерность размещенной в соцсети «ВКонтакте».

Реклама кафе CoffeLove, призывала подарить на 23 февраля любимому вечер в кафе и изображала обнаженную женщину, раскинувшуюся с чашечкой кофе в руках в тарелке с пастой.

Женщина, расценив данную рекламу некорректной, оскорбляющей ее (ведь «женщина – это не мясо») и вообще разжигающей агрессию, попросила антимонопольный орган обязать заведение не использовать подобную оскорбляющую женщин рекламу, а также привлечь виновных лиц к ответственности.

Согласно общим требованиям к рекламе она не должна призывать к насилию и жестокости, содержать информацию порнографического характера и использовать непристойные и оскорбительные образы.

Поскольку на первый взгляд ни одну из перечисленных норм рассматриваемое изображение женщины не нарушает, управление вынесет вопрос оценки этичности рассматриваемой информации на ближайшее заседание экспертного совета по рекламе, сообщает пресс-служба Архангельского УФАС России.

Вчера 19:13

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