Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазина

Он хотел помочь коту спуститься с козырька. Животное благополучно убежало, а вот архангелогородец застрял на козырьке магазина. Прыгать с высоты второго этажа он остерегся. Его супруга, наблюдавшая за развитием событий из окна квартиры, позвонила в областную службу спасения.
Спасатели приставили трехколенную лестницу к крыше магазина и с применением страховки спустили архангелогородца на землю. Он не успел замерзнуть, так как предусмотрительно натянул на себя куртку и кроссовки перед прыжком, сообщает областная служба спасения.