Настоящий герой. Архангелогородец спасал кошку и застрял на козырьке магазина

9 марта в двенадцатом часу ночи из окна квартиры в доме №29 на улице Шабалина выпрыгнула кошка. Животное приземлилось на крышу магазина, пристроенного к жилому зданию, и начало жалобно мяукать, боясь спуститься на землю. Вслед за кошкой из окна третьего этажа выпрыгнул 32-летний мужчина.

Он хотел помочь коту спуститься с козырька. Животное благополучно убежало, а вот архангелогородец застрял на козырьке магазина. Прыгать с высоты второго этажа он остерегся. Его супруга, наблюдавшая за развитием событий из окна квартиры, позвонила в областную службу спасения.

Спасатели приставили трехколенную лестницу к крыше магазина и с применением страховки спустили архангелогородца на землю. Он не успел замерзнуть, так как предусмотрительно натянул на себя куртку и кроссовки перед прыжком, сообщает областная служба спасения.