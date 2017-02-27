В Новодвинске владельцы нелегальной автозаправки получили условный срок

Новодвинский городской суд признал 27-летнего Александра Белова и 25-летнего Александра Шуляра виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Установлено, что с февраля по июнь 2016 года Белов и Шуляр оказывали в Новодвинске услуги по незаконной продаже дизельного топлива при помощи оборудованной «кустарным» способом АЗС.

В кузов автомобиля «Газель» они установили используемые в качестве резервуаров для хранения дизельного топлива 2 емкости объемом 1000 литров каждая, из которых с помощью топливно-раздаточной колонки реализовывали топливо.

Приговором суда за совершение преступления Белову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, Шуляру – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Автомобиль «Газель» и другое оборудование кустарной АЗС конфискованы в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.