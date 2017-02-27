В Архангельске подросток напал на ровестников, требуя деньги

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, подозреваемого в разбойном нападении.

По версии следствия, 28 февраля днем у жилого дома на улице Воскресенской подозреваемый, применив физическую силу к двум ровесникам, потребовал передать ему имеющиеся у них денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, подростки передали ему всего 220 рублей. Затем несовершеннолетний подозреваемый с целью удержания похищенного нанес потерпевшим несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, после чего с похищенными деньгами скрылся с места преступления, потратив их на свои нужды.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Также он пояснил следователю, что потребовал от юношей деньги за то, что те гуляли в его районе.

В результате разбойного нападения одному из потерпевших причинен перелом костей носа, - сообщает пресс-служба регионального следкома.