В одном из баров Няндомы задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Полиция Няндомы расследует уголовное дело в отношении 21-летнего Александра Степанова, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба и грабеже.

Следователем 1 сентября 2016 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую он нарушил, 25 октября скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск.

12 февраля Степанов был обнаружен в кафе «Пивной дворик» в Няндоме, где совместно со знакомыми употреблял спиртные напитки.

Обвиняемый задержан сотрудниками ОМВД России «Няндомский» в отношении него по ходатайству органа предварительного расследования, поддержанному прокурором Няндомского района, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.