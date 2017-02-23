Житель Архангельска попал в реанимацию в результате пожара

Пожарные дознаватели выясняют причину происшествия, случившегося 7 марта в 9-этажном доме по проспекту Новгородский в Архангельске. В одной из квартир многоэтажки проживала пожилая женщина, ее 48-летний сын и внук.

Днем женщина с внуком ушла в магазин. Когда люди вернулись, то застали дома страшную картину: мужчина без чувств лежал на диване, одежда на нем почти полностью сгорела. Термические повреждения были и на кресле, но открытого горения уже не наблюдалось.

Мужчина был госпитализирован в реанимацию 1 горбольницы с ожогами 3 степени на 40% поверхности тела. Пострадавший находится без сознания, в крайне тяжелом состоянии. Его родственники также не могут пролить свет на причину произошедшего. Известно, что мужчина не курил, - сообщает портал "Безопасность АО".