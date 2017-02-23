Долгами Андрея Палкина занялся Арбитражный суд

Арбитражный суд Архангельской области ввел в отношении депутата Госдумы Андрея Палкина процедуру реструктуризации долгов. Дело по ходатайству Палкина рассматривалось в его отсутствие.

"Ввести в отношении Палкина Андрея Васильевича процедуру реструктуризации долгов гражданина. Утвердить финансовым управляющим арбитражного управляющего Максименко Александра Александровича", - огласил свое решение судья Александр Цыганков. Должник и финансовый управляющий должны представить план погашения задолженности к 19 сентября 2017 года. На этот день назначено продолжение рассмотрения дела.

По данным УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, задолженность по налогам у Палкина составляет свыше 147 млн рублей. Налоговая задолженность образовалась по результатам выездной налоговой проверки за 2012-2013 гг., по доходам от предпринимательской деятельности в 2015-2016 гг., а также из-за неуплаты имущественных налогов за 2015 год. За депутатом Госдумы числятся долги перед федеральным бюджетом в размере 76,8 млн рублей, перед бюджетом Архангельской области - в размере 46,9 млн рублей и 24,3 млн рублей - перед бюджетом Котласа.

Согласно сведениям, размещенным на сайте избирательной комиссии Архангельской области, общая сумма доходов Палкина за 2015 год составила 1,475 млрд руб., в его собственности находятся девять земельных участков и 59 квартир в Архангельской и Московской областях. На выборах 2016 года он был избран в Госдуму по Котласскому одномандатному округу. По данным Forbes, с конца 1990-х годов основал 17 строительных компаний, - сообщает "ТАСС".