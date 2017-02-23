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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/09/49499.html

Происшествия

В Устьянском районе мужчина пытался зарезать бывшую возлюбленную

В Устьянском районе мужчина пытался зарезать бывшую возлюбленную
РressFoto
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в покушении на убийство.

По предварительной версии, 17 февраля 2017 года ночью подозреваемый, находясь в состоянии опьянения в гостях в одной из квартир дома в посёлке Советский, в ходе ссоры с 28-летней знакомой нанес той два удара клинком ножа в область живота. Хозяин квартиры выхватил у подозреваемого нож и вызвал бригаду скорой помощи, благодаря чему пострадавшая осталась жива.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что очень ревновал подругу, которая сообщила ему о разрыве их отношений. В порыве гнева, чтобы она не досталась никому, ударил ее ножом.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Пострадавшей причинены два проникающих ножевых ранения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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