Экс-директор Новодвинского культурного центра попалась на присвоении денег

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МУК «Новодвинский городской культурный центр» Натальи Большаковой, обвиняемой в присвоении денег.

Установлено, что в апреле 2014 года Большакова дала главному бухгалтеру учреждения незаконное письменное указание о начислении денежных средств в сумме 10 тысяч рублей в виде надбавок к окладу двум работникам, которую эти работники по ее требованию передали ей.

Она же, как должностное лицо, привлеченная отделением надзорной деятельности и профилактической работы Новодвинска УНД ГУ МЧС России по Архангельской области за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности, не желая оплачивать назначенный ей штраф 6 тысяч рублей из личных денежных средств, в декабре 2015 года оплатила его за счет средств учреждения.

Также в декабре 2015 года присвоила принадлежащую культурному центру портативную видеокамеру стоимостью 6 680 рублей, составив фиктивный акт списания сувениров, согласно которому эта видеокамера вручена в качестве приза победителю конкурса на праздничном мероприятии.

В ходе следствия имущественный ущерб, причиненный в результате преступных действий Большаковой, возмещен ею в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.