В Архангельске в торговом центре "Европарк" загорелась проводка

8 марта ранним утром в торгово-развлекательном центре на проспекте Троицком случилось возгорание.

Сработала пожарная сигнализация, выведенная на пульт охраны объекта. Сообщение о возгорании в кафе «Студия-17» на первом этаже здания поступило от охранника ТРЦ в 5 часов утра.

ЧП произошло через 20 минут после закрытия ночного кафе. К приезду пожарных огонь был уже потушен – сработала спринклерная система пожаротушения, которой оказалось достаточно для ликвидации небольшого очага.

Огнем повреждена электропроводка на 5 метрах в кухне. Причина пожара – неисправность электрооборудования. Кафе возобновит работу в ближайшее время, сообщает arh112.