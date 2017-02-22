В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком В Архангельске сотрудниками патрульно-постовой службы в отдел полиции за совершение правонарушения был доставлен 22-летний молодой человек. В ходе личного досмотра у злоумышленника были обнаружены несколько пакетов с неизвестным веществом, которое, согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области является наркотическим средством в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Нашли ошибку? Выделите текст,

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