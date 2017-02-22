Новости дня

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчан

В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком

Глава региона Игорь Орлов поздравил северянок с Международным женским днем.

Мобильная версия 16+

Среда, 8 марта, 17:48

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/08/49487.html

Происшествия

В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком

В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком
В Архангельске сотрудниками патрульно-постовой службы в отдел полиции за совершение правонарушения был доставлен 22-летний молодой человек.

В ходе личного досмотра у злоумышленника были обнаружены несколько пакетов с неизвестным веществом, которое, согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области является наркотическим средством в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сегодня 11:46

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчанСегодня 13:07

Глава региона Игорь Орлов поздравил северянок с Международным женским днем.Сегодня 11:42

На улицы Архангельска вышел «Цветочный патруль»Вчера 16:30
1 комментарий

В Архангельской области закрываются первые переправыВчера 10:31

80 лучших людей Архангельской области: Юрий АнисимовВчера 09:00
1 комментарий

Происшествия

В баре Северодвинска задержан мужчина, устроивший дебошВчера 14:17
1 комментарий

Выселение квартиросъемщиков за неуплату закончилось пожаромВчера 12:43

Четырехгодовалый малыш пострадал в ДТП в АрхангельскеВчера 11:58

В Архангельске в ДТП получили травмы два водителяВчера 11:46

В Архангельске произошёл пожар в парикмахерскойВчера 11:35

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы относитесь к ипотеке в России?
Результаты
Новости рубрик

Глава региона Игорь Орлов поздравил северянок с Международным женским днем.

На улицы Архангельска вышел «Цветочный патруль»

Северодвинцы представили себя на конкурсе юных исполнителей народной песни

В Архангельске модернизируют пешеходные переходы на основных перекрестках

Жители Северодвинска проверили свой уровень финансовой грамотности

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

В баре Северодвинска задержан мужчина, устроивший дебош

Выселение квартиросъемщиков за неуплату закончилось пожаром

Четырехгодовалый малыш пострадал в ДТП в Архангельске

В Архангельске в ДТП получили травмы два водителя

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчан

В Поморье завершился финал зимней cпартакиады учащихся России

Два поморских стрелка выступят в Словении

«Севмаш» стал серебряным призёром Праздника Севера

В Северодвинске пройдут бесплатные массовые катания на коньках в честь Женского дня

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене

В Новодвинске прошёл чемпионат по художественной гимнастике

В Гостиных дворах откроется выставка, посвящённая Георгию Седову
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru