Четырехгодовалый малыш пострадал в ДТП в Архангельске

Происшествие, в результате которого пострадал ребенок, зарегистрировано 6 марта в 18:55 в Архангельске.

На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Вологодская - проспект Советских космонавтов мужчина, управляя автомобилем «Субару форест», двигаясь по второстепенной дороге в сторону проспекта Обводный канал, не уступил дорогу автомобилю «Ниссан х-тrаil», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения пострадал четырехгодовалый мальчик - пассажир автомобиля «Ниссан». Ребенок находился в автомобиле на заднем пассажирском сиденье, в детском автокресле. У него ушибы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.