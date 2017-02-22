В Архангельске в ДТП получили травмы два водителя Фото пресс-службы регионального УГИБДД Накануне в Архангельске в 09:30 на Окружном шоссе мужчина, управляя автомобилем «Лада гранта», направляясь со стороны Карпогорского железнодорожного переезда, при обгоне выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем «Рено логан». Пострадали оба водителя, у виновника аварии переломы рёбер, грудины и ключицы. Тяжелые травмы и у водителя автомобиля «Рено»: перелом рёбер, ушибы внутренних органов, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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