Пострадали оба водителя, у виновника аварии переломы рёбер, грудины и ключицы. Тяжелые травмы и у водителя автомобиля «Рено»: перелом рёбер, ушибы внутренних органов, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Вторник, 7 марта, 16:27
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/07/49473.html
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В Архангельске в ДТП получили травмы два водителя
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
Накануне в Архангельске в 09:30 на Окружном шоссе мужчина, управляя автомобилем «Лада гранта», направляясь со стороны Карпогорского железнодорожного переезда, при обгоне выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем «Рено логан».
Пострадали оба водителя, у виновника аварии переломы рёбер, грудины и ключицы. Тяжелые травмы и у водителя автомобиля «Рено»: перелом рёбер, ушибы внутренних органов, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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