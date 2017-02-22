В Архангельске произошёл пожар в парикмахерской

Около 22.00 житель девятиэтажного дома, выгуливая собаку, обратил внимание на запах дыма. Пожар разгорелся на первом этаже девятиэтажки, там, где располагалась парикмахерская. Мужчина вызвал пожарных, и сам до их прибытия пытался сдержать огонь подручными средствами.
Очаг возгорания находился в неэксплуатируемой заколоченной двери – это один из двух входов в парикмахерскую. В отверстие от замка был заложен и подожжен инициатор горения. Фанерная дверь прогорела, но горение удалось вовремя остановить.
Салон парикмахерской закопчен. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает arh112.