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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/07/49472.html

Происшествия

В Архангельске произошёл пожар в парикмахерской

В Архангельске произошёл пожар в парикмахерской
6 марта вечером на улице Дачной произошел пожар, причиной которого, скорее всего, стал поджог.

Около 22.00 житель девятиэтажного дома, выгуливая собаку, обратил внимание на запах дыма. Пожар разгорелся на первом этаже девятиэтажки, там, где располагалась парикмахерская. Мужчина вызвал пожарных, и сам до их прибытия пытался сдержать огонь подручными средствами.

Очаг возгорания находился в неэксплуатируемой заколоченной двери – это один из двух входов в парикмахерскую. В отверстие от замка был заложен и подожжен инициатор горения. Фанерная дверь прогорела, но горение удалось вовремя остановить.

Салон парикмахерской закопчен. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает arh112.

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