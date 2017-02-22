Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонии

Ломоносовский районный суд Архангельска сегодня согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнего Александра Городецкого виновным в совершении ДТП, в котором погиб школьник. Это ДТП вызывало в городе сильный резонанс: пьяный водитель врезался в автобусную остановку, где находились трое детей.

Установлено, что 3 октября 2016 года Городецкий, управляя автомобилем «Митсубиши-Паджеро» в состоянии алкогольного опьянения, в областном центре на пересечении улицы Галушина и Ленинградского проспекта допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем. Пытаясь скрыться с места происшествия на значительной скорости, Городецкий выехал на тротуар, где на остановке общественного транспорта совершил наезд на трех детей в возрасте от 11 до 13 лет. В результате ДТП тринадцатилетний подросток от полученных травм скончался в лечебном учреждении, двум другим причинен тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

В крови Александра Городецкого обнаружен алкоголь в объеме 0,99 мл/г, а в ходе осмотра салона автомобиля – медицинский шприц с наркотическим веществом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговором суда Городецкому назначено 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда в размере 2 млн 800 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.