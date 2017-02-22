В ближайшее время подозреваемого доставят в Архангельск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
|
Новости дня
Архангельской городской клинической поликлинике - 85 лет
Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонии
Школьники Архангельска победили в антинаркоэстафете
Во Владимире задержан архангелогородец, находившийся в розыске
|
Понедельник, 6 марта, 17:36
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/06/49460.html
|
Во Владимире задержан архангелогородец, находившийся в розыске
32-летний неоднократно судимый мужчина был объявлен в розыск по подозрению в сексуальном насилии.
В ближайшее время подозреваемого доставят в Архангельск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
|
Главное
Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонииСегодня 17:08
В Архангельске два музыканта предстанут перед судом за исполнение экстремистской песни Сегодня 11:36
В Архангельске починили "тысячник" и пустили водуСегодня 09:16
80 лучших людей Архангельской области: Георгий ФруменковВчера 10:16
Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы городаВчера 10:02
Происшествия
Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонииСегодня 17:08
В Архангельске в ДТП серьезно пострадали два человекаСегодня 14:17
Житель Онеги получил срок за ложное сообщение о бомбе Сегодня 13:14
В Архангельске два музыканта предстанут перед судом за исполнение экстремистской песни Сегодня 11:36
В Архангельске судебные приставы арестовали у должника оружиеСегодня 10:58
Опрос
Архангельской городской клинической поликлинике - 85 лет
Школьники Архангельска победили в антинаркоэстафете
В Новодвинске пройдет час искусства "Русская красавица"
В столице Поморья начался досрочный этап государственной итоговой аттестации
В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей
Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»
Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК
Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?
Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив
Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше
Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее
Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество
Архангельск: отставки и назначения февраля
Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи
Водитель, сбивший насмерть ребенка у торгового центра в Архангельске, осужден на два года и пять месяцев колонии
В Архангельске в ДТП серьезно пострадали два человека
Житель Онеги получил срок за ложное сообщение о бомбе
В Архангельске два музыканта предстанут перед судом за исполнение экстремистской песни
В Архангельске стартовал финальный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров
Северодвинец Александр Терентьев завоевал золотую медаль на зимней спартакиаде учащихся
На Соловках сыграли в хоккей на валенках
В Новодвинске прошел турнир по тяжелой атлетике
Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене
В Новодвинске прошёл чемпионат по художественной гимнастике
В Гостиных дворах откроется выставка, посвящённая Георгию Седову
В Архангельске прошли однодневные гастроли театра "Сатирикон"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru