В Архангельске в ДТП серьезно пострадали два человека

6 марта около 9:30 на Окружном шоссе в районе городской свалки произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан».

В обеих машинах сработали подушки безопасности, но водителя «Логана» это не уберегло от серьёзных телесных повреждений.

Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и пожарные СПСЧ извлекли пострадавшего водителя и передали медикам. Мужчина 1959 года рожедения получил тяжелые травмы: перелом ребер и грудины под вопросом, ушиб сердца, пневмоторакс.

Водитель «Гранты» получил травму руки. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает arh112.