Житель Онеги получил срок за ложное сообщение о бомбе

Онежский суд признал ранее судимого 35-летнего Дмитрия Новоковского виновным в ложном сообщении об акте терроризма.

Новоковский 14 января ночью после употребления спиртного со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил, что в средней общеобразовательной школе № 1 г. Онега заложена бомба. Тем самым он дезорганизовал деятельность правоохранительных служб, которые выезжали для проверки этой информации.

Несмотря на полное признание своей вины и раскаяние, суд с учетом предыдущей судимости обвиняемого назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.