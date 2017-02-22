В Архангельске два музыканта предстанут перед судом за исполнение экстремистской песни

Следственными органами завершено расследование в отношении двух музыкантов, обвиняемых в экстремизме.

В мае 2015 года во время выступления в музыкальном клубе они исполнили песню, в словах которой содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки одной из этнических групп.

В ходе расследования по видеозаписи песни, сделанной во время выступления, проведена психолого- лингвистическая экспертиза, согласно выводам которой в представленных видеофайлах обнаружили признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к указанной группе лиц.

В ходе допросов в качестве подозреваемых и обвиняемых подследственные свою вину признали, раскаялись в содеянном. Также они пояснили, что песня была написана давно, когда они увлекались национальной идеей русского общества, и ранее публично не исполнялась, - сообщает пресс-служба регионального следкома.