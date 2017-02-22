В Архангельске судебные приставы арестовали у должника оружие

У архангелогородца, задолжавшего банку более 500 тысяч рублей, судебные приставы арестовали два охотничьих ружья и травматический пистолет «ОСА».

Исполнительные производства о взыскании с гражданина Н. кредитной задолженности в размере порядка 540 тысяч рублей находятся на исполнении в межрайонном отделе по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Добровольно рассчитываться с долгами мужчина не спешил и от встречи с судебными приставами всячески уклонялся. Неоднократные выходы по адресу регистрации должника в Архангельске результатов не приносили: дома его застать не могли, а родственники утверждали, что он переехал в другой регион.

Сделав запросы во все регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должника, судебный пристав получил ответ из управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Архангельской области о наличии у гражданина Н. гражданского огнестрельного оружия.

Встреча судебного пристава-исполнителя с неуловимым должником состоялась в опорном пункте полиции, куда гражданин Н. был приглашён участковым уполномоченным для проверки сохранности оружия.

В результате, огнестрельное оружие ограниченного поражения пистолет «ОСА», охотничий карабин ОП СКС калибра 7,62х39 мм и охотничье гладкоствольное ружьё ИЖ были арестованы. Имущество оставлено должнику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности.

В связи с тем, что стоимость каждой единицы не превышает 30 тысяч рублей, в соответствии с законодательством гражданину Н. было предложено в течение 10 дней самостоятельно продать арестованное имущество и вырученные денежные средства внести в счёт погашения задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.