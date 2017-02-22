Житель Вельского района предстанет перед судом за взрыв банкомата

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего Андрея Дурманова, обвиняемого в покушение на кражу в крупном размере с незаконным проникновением в хранилище.

Установлено, что Дурманов ранним утром 2 ноября 2016 года, желая украсть деньги, пришёл к банкомату, принадлежащему ПАО «Сбербанк», установленному на остановке на улице Дзержинского в Вельске, с помощью лома пробил отверстие в его корпусе, кинул в него баллон с газом и поджег.

Довести свой преступный умысел Дурманов не смог в виду возникшего от взрыва воспламенения банкомата.

Дурманову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.







