Житель Вельского района предстанет перед судом за взрыв банкомата

Установлено, что Дурманов ранним утром 2 ноября 2016 года, желая украсть деньги, пришёл к банкомату, принадлежащему ПАО «Сбербанк», установленному на остановке на улице Дзержинского в Вельске, с помощью лома пробил отверстие в его корпусе, кинул в него баллон с газом и поджег.
Довести свой преступный умысел Дурманов не смог в виду возникшего от взрыва воспламенения банкомата.
Дурманову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.