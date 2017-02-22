В Архангельске починили "тысячник" и пустили воду

Причиной аварии оказалась трещина в одной из секций водопровода. Вчера весь день на участке проводились ремонтные работы, в результате был вырезан участок трубы, смонтирована и приварена новая секция. А уже в 5:30 утра 6 марта по трубам потекла вода.
Рванул бы он на Арктический форум... чтобы Путин нюхнул настоящей жизни
Благодарность рабочим, справившимися с этой бедой. Однако разхлебыватся им пришлось за бездарное в свое время руководство Водоканалом Гармашевым и им подобным, которые живут теперь в Сочях, наслаждаются своей жизнью. И взятки с них, как говорят Гладки.