В Архангельске починили "тысячник" и пустили воду Фото из группы Архангельского водоканала Вконтакте Вечером 4 марта практически во всём городе пропала вода. Оказалось, прорвало "тысячник" на пересечении улиц Северодвинская и Ломоносова. Причиной аварии оказалась трещина в одной из секций водопровода. Вчера весь день на участке проводились ремонтные работы, в результате был вырезан участок трубы, смонтирована и приварена новая секция. А уже в 5:30 утра 6 марта по трубам потекла вода. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 09:16