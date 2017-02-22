По возможности , просьба сделать запас воды. Понижение будет проводиться в ближайшие часы.
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Воскресенье, 5 марта, 14:39
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/04/49434.html
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Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление воды
В районе улицы Северодвинской и проспекта Ломоносова произошла авария на водопроводе Д-1000. В связи с этим будет понижено давление воды во всем городе кроме Северного округа.
По возможности , просьба сделать запас воды. Понижение будет проводиться в ближайшие часы.
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