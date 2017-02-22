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Авария на "тысячнике" устраняется... График подвоза воды в районы города

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Воскресенье, 5 марта, 14:39

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/04/49434.html

Происшествия

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление воды

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление воды
В районе улицы Северодвинской и проспекта Ломоносова произошла авария на водопроводе Д-1000. В связи с этим будет понижено давление воды во всем городе кроме Северного округа.

По возможности , просьба сделать запас воды. Понижение будет проводиться в ближайшие часы.

Вчера 19:24

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