Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление воды В районе улицы Северодвинской и проспекта Ломоносова произошла авария на водопроводе Д-1000. В связи с этим будет понижено давление воды во всем городе кроме Северного округа. По возможности , просьба сделать запас воды. Понижение будет проводиться в ближайшие часы. Нашли ошибку? Выделите текст,

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