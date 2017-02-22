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Суббота, 4 марта, 21:04
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/04/49433.html
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В Верхней Тойме рухнула крыша спортзала
PressFoto
ЧП произошло 2 марта. Здание построено более 25 лет назад, и выведено из эксплуатации на период ремонтных работ. Сейчас в здании проводится ремонт. На момент обрушения людей там не было.
Администрация Верхнетоемского района начала проверку по факту обрушения крыши ангара, - сообщает пресс-служба правительства области.
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