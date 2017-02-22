В Верхней Тойме рухнула крыша спортзала PressFoto ЧП произошло 2 марта. Здание построено более 25 лет назад, и выведено из эксплуатации на период ремонтных работ. Сейчас в здании проводится ремонт. На момент обрушения людей там не было. Администрация Верхнетоемского района начала проверку по факту обрушения крыши ангара, - сообщает пресс-служба правительства области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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