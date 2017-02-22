В Архангельске из-за пожара в сараях эвакуировали внедорожную технику

Многосекционный дощатый сарай загорелся около 10 часов утра. Ветхая постройка вспыхнула очень быстро. Распространению пожара способствовала большая горючая загрузка – в сараях, помимо дров, хранились газовые баллоны и емкости с топливом. Один из баллонов от нагрева взорвался.
Благодаря быстрому прибытию и слаженной работе пожарных, угрозу от жилья удалось отвести.
Пришлось эвакуировать 4 единицы техники, которые находились в непосредственной близости от огня: снегоход, каракат, мотобуксировщик, а также микроавтобус «Volkswagen Transporter», установленный на эстакаде для ремонта. Причина пожара устанавливается, - сообщает портал "Безопасность АО".