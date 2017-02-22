В Архангельске из-за пожара в сараях эвакуировали внедорожную технику

Пожар, который разгорелся накануне утром на улице Заводской угрожал трем двухэтажным жилым домам.

Многосекционный дощатый сарай загорелся около 10 часов утра. Ветхая постройка вспыхнула очень быстро. Распространению пожара способствовала большая горючая загрузка – в сараях, помимо дров, хранились газовые баллоны и емкости с топливом. Один из баллонов от нагрева взорвался.

Благодаря быстрому прибытию и слаженной работе пожарных, угрозу от жилья удалось отвести.

Пришлось эвакуировать 4 единицы техники, которые находились в непосредственной близости от огня: снегоход, каракат, мотобуксировщик, а также микроавтобус «Volkswagen Transporter», установленный на эстакаде для ремонта. Причина пожара устанавливается, - сообщает портал "Безопасность АО".