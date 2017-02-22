Новости дня

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление воды

В Верхней Тойме рухнула крыша спортзала

В Архангельске из-за пожара в сараях эвакуировали внедорожную технику

В Новодвинске проходит чемпионат по мини-футболу

Мобильная версия 16+

Суббота, 4 марта, 21:04

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/04/49431.html

Происшествия

В Архангельске из-за пожара в сараях эвакуировали внедорожную технику

В Архангельске из-за пожара в сараях эвакуировали внедорожную технику
Пожар, который разгорелся накануне утром на улице Заводской угрожал трем двухэтажным жилым домам.

Многосекционный дощатый сарай загорелся около 10 часов утра. Ветхая постройка вспыхнула очень быстро. Распространению пожара способствовала большая горючая загрузка – в сараях, помимо дров, хранились газовые баллоны и емкости с топливом. Один из баллонов от нагрева взорвался.

Благодаря быстрому прибытию и слаженной работе пожарных, угрозу от жилья удалось отвести.

Пришлось эвакуировать 4 единицы техники, которые находились в непосредственной близости от огня: снегоход, каракат, мотобуксировщик, а также микроавтобус «Volkswagen Transporter», установленный на эстакаде для ремонта. Причина пожара устанавливается, - сообщает портал "Безопасность АО".

Сегодня 11:34

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление водыСегодня 19:24

В Верхней Тойме рухнула крыша спортзалаСегодня 17:35

Архангельск примет участие в акции «Месяц безопасного интернета»Сегодня 09:30

«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4Вчера 15:11

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублейВчера 13:34

Происшествия

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление водыСегодня 19:24

В Верхней Тойме рухнула крыша спортзалаСегодня 17:35

Жители Северодвинска станут участниками «Финансовых битв»Вчера 16:30

Житель Красноборского района осуждён за тяжкие преступления, совершённые в конце девяностыхВчера 14:39

В Няндоме у мужчины, приехавшего в гости к девушке, сожгли машинуВчера 12:51

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы относитесь к ипотеке в России?
Результаты
Новости рубрик

Архангельск примет участие в акции «Месяц безопасного интернета»

4 марта в Поморье вновь ожидается мокрый снег и гололёд

Начальник «Водника» Дмитрий Минин примет участие в передаче на телеканале «Звезда»

В архангельском Дворце детского и юношеского творчества поговорили о пионерии

Участники форума «Арктика. Сделано в России» подготовят предложения в арктическое законодательство страны

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

Снова "тысячник"... Почти во всех округах Архангельска понизят давление воды

В Верхней Тойме рухнула крыша спортзала

Жители Северодвинска станут участниками «Финансовых битв»

Житель Красноборского района осуждён за тяжкие преступления, совершённые в конце девяностых

В Новодвинске проходит чемпионат по мини-футболу

В Северодвинске прошли соревнования по пулевой стрельбе

В «Малиновке» прошли соревнования юных лыжников

«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4

Игроки и болельщики "Водника" прибыли в Обухово

В Гостиных дворах откроется выставка, посвящённая Георгию Седову

В Архангельске прошли однодневные гастроли театра "Сатирикон"

«Лики России» задержатся в Архангельске еще на месяц

В Архангельске Константин Райкин ответил на вопросы журналистов

В Архангельске покажут последний фильм из марафона якутского кино
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru