Жители Северодвинска станут участниками «Финансовых битв»

5 марта в 11.45 в Северодвинске на площадке возле ЦУМа состоится большой семейный праздник «Снег. Огонь. Арктика», в рамках которого жителей города корабелов ждут «Финансовые битвы». Каждый желающий сможет проверить свой уровень финансовой грамотности, научиться правильно пользоваться финансовыми услугами и защищать свои права.

Мероприятие проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области. Его организаторы приготовили для участников «Финансовых битв» мини-тесты на знание финансовых продуктов и множество познавательных подвижных игр: как выбрать «подъемный» кредит, «подводные камни» микрозаймов, «кредитные снежки» и многое другое. Каждый участник праздника получит памятки, где в легкой доступной форме рассказано о том, как защищать свои финансовые права. Самых активных ждут дипломы и сладкие призы.

Площадка «Финансовые битвы» будет работать 5 марта с 11:45 до 14:30 возле ЦУМа.

Добавим, что в Архангельске участие в «Финансовых битвах» приняли более 2 тысяч человек.