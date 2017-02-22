Житель Красноборского района осуждён за тяжкие преступления, совершённые в конце девяностых

Красноборский районный суд признал Николая Горбунова виновным в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и убийстве сожительницы.

В мае 1998 года Николай Горбунов убил своего приятеля и жестоко избил сожительницу, причинив ей тяжкий вред здоровью.

В период с июня 2014 года по апрель 2015-го он систематически избивал женщину, таскал за волосы, ставил под холодный душ и всячески издевался. В июле 2015-го в ходе ссоры Горбунов вновь избил сожительницу, которая от полученных телесных повреждений скончалась.

В свое время установить вину Горбунова в совершенных преступлениях не удалось, в том числе ввиду позиции его сожительницы, которая не желала сотрудничать со следствием и покрывала мужчину. Дело было приостановлено на 17 лет.

Только после того, как началось расследование смерти сожительницы Горбунова, свидетели подтвердили, что последняя скрывала от следствия факты ее избиения и совершенного сожителем убийство, так как опасалась расправы.

На основании полученных данных расследование старых преступлений было возобновлено и вина Горбунова доказана.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 111 УК РФ Горбунов освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.