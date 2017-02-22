В Красноборском районе при пожаре погиб мужчина

В Красноборском районе выясняются обстоятельства пожара, в котором погиб человек. Сегодня днем в деревне Свистуновская (Черевково) сгорел частный дом, в котором проживали супруги-пенсионеры.

Два дня назад у хозяина дома в результате тяжёлой болезни отказали ноги. Сегодня его супруга занималась оформлением документов на инвалидность. За время ее отсутствия и произошел несчастный случай. Когда по сообщению соседей к горящему дому прибыли пожарные, пройти внутрь было уже невозможно. Дом значительно поврежден огнем. При тушении пожарные обнаружили тело мужчины. Известно, что погибший не курил.

Пожарными дознавателями рассматриваются две основные версии произошедшего: техническая неисправность электрооборудования (телевизора) и поджог, совершенный самим погибшим с целью суицида, - сообщает портал "Безопасность АО".